HMLTD выступят в «Рабице»

1 июня в московском клубе «Рабица» лондонская группа HMLTD (Happy Meal Ltd.) откроет серию вечеринок «Поп Корн».

Об этом сообщают организаторы серии, концертное агентство Pop Farm.

«Хедлайнеры события, признанные журналом NME не иначе как "UK's most thrilling band", не сходят со страниц Q и Pitchfork. — говорится в сообщении Pop Farm. — Они же ответственные за недавний солдаут в лондонском Scala. Шестеро наследных принцев стиля Адама Анта и Дэвида Сильвиана одним своим видом постулируют прилив сверхновой волны».

«Вызывающий перформанс на грани фола эпатажным визуалом не заканчивается. В колонках отвязные серфовые риффы наперегонки с синтезаторами настигают готичный пост-панк, аналоговые драм-машинки и восьмибитные клики вот-вот защекочут грохочущий поршнями индастриал. Как будто в адский блендер закинули MC5, The XX, Fisherspooner, The Knife, Брайана Ферри и Скриллекса».

Подробная информация о концерте HMLTD приводится на его странице в фейсбуке и «Вконтакте».







