На фестивале Photobookfest объявлены победители конкурса книжных макетов

© Photobookfest 2017

Книга Икуру Куваджимы «Я, Обломов» выиграла конкурс книжных макетов, который проводился на международном фестивале фотокниги Photobookfest в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.

Об этом сообщает сайт фестиваля Photobookfest. Призом победителю конкурса станет полноценный тираж его книги, напечатанный типографией «Парето-Принт».

Второе место заняла книга Сергея Новикова (фоторедактора COLTA.RU) «Grassroots», третье место — книга Екатерины Соловьевой «The Earth's Circle. Kolodozero».

Международный фестиваль фотокниги Photobookfest проводился в этом году впервые. На нем была представлена история авангардной фотокниги в СССР, работы молодых фотографов из России и стран СНГ в области авторской книги, а также победителей и финалистов конкурсов The Paris Photo-Aperture Photobook Awards (США-Франция), Photobookfestival Kassel Dummy Awards (Германия), Flip photobook award, инсталляция венгерского художника Петера Пуклуша «Handbook to the stars» и проект Expert photobook review (Россия).

Кроме того, на фестивале прошли лекции, мастер-классы и воркшопы по созданию, дизайну и печати фотокниг, встречи с авторами и издателями, презентации, круглые столы с участием российских и зарубежных специалистов.