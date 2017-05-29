В «Мемориале» пройдет презентация нового романа Шарля Левински© Keystone
Сегодня, 29 мая, швейцарский писатель, драматург и киносценарист Шарль Левински представит в Международном Мемориале в Москве свой новый роман «Андерсен», вышедший по-русски в издательстве «Алетейя».
Во встрече с Шарлем Левински примут участие переводчик книги Татьяна Набатникова и переводчик Святослав Городецкий.
Ведущая — Ирина Щербакова (Международный Мемориал).
Начало в 19:00, вход свободный, записаться на встречу можно на сайте Международного Мемориала.
Презентация пройдет при поддержке швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция»
новости
17:02Музей Москвы принимает фестиваль культур «Памир-Москва»
15:55Французские деятели культуры выступили в поддержку Кирилла Серебренникова
15:21HMLTD выступят в «Рабице»
13:42На фестивале Photobookfest объявлены победители конкурса книжных макетов
12:29«Геликон-опера» представит оперу Маноцкова в постановке Серебренникова
11:02Ульрих Шнаус приедет на Synthposium в Москву
9:51В «Мемориале» пройдет презентация нового романа Шарля Левински
Вчера
21:36«Золотую пальмовую ветвь» выиграл фильм Рубена Эстлунда
0:13Фильм Кантемира Балагова получил в Каннах приз FIPRESCIВсе новости