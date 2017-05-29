В «Мемориале» пройдет презентация нового романа Шарля Левински

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Сегодня, 29 мая, швейцарский писатель, драматург и киносценарист Шарль Левински представит в Международном Мемориале в Москве свой новый роман «Андерсен», вышедший по-русски в издательстве «Алетейя».

Во встрече с Шарлем Левински примут участие переводчик книги Татьяна Набатникова и переводчик Святослав Городецкий.

Ведущая — Ирина Щербакова (Международный Мемориал).

Начало в 19:00, вход свободный, записаться на встречу можно на сайте Международного Мемориала.

Презентация пройдет при поддержке швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция»























