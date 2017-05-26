В Центре Мейерхольда пройдет премьера спектакля «Чёстихи: любить»

© Центр имени Всеволода Мейерхольда

3 июня в Центре имени Всеволода Мейерхольда в Москве в проекте «Театральная бессонница» состоится премьера кураторского спектакля Андрея Родионова и Екатерины Троепольской «Чёстихи: любить».

Спектакль родился во время учебы в Школе-студии МХАТ, позже руководитель студии Виктор Рыжаков придумал превратить его в кураторский просветительский проект и позвал для этой работы популяризаторов современной поэзии Андрея Родионова и Екатерину Троепольскую. Так родился второй вариант спектакля — «Чё стихи: любить».

На «Театральной бессоннице» в ЦИМе его представит театр «Июльансамбль» (9-я студии МХТ) под руководством Виктора Рыжакова.

В спектакле используются стихи Фаины Гримберг, Веры Полозковой, Всеволода Емелина, Андрея Родионова, Александра Анашевича, Евгении Лавут, Кирилла Медведева, Александра Скидана, Оксаны Васякиной, Федора Сваровского, Сергея Гандлевского, Владимира Богомякова, Эдуарда Лимонова, Амарсаны Улзытуева, Дмитрия Данилова, Дмитрия Быкова, Михаила Чевеги, Дины Гатиной, Витаутаса Плиуры, Романа Осьминкина, Сергея Жадана, Ольги Седаковой, Григория Дашевского, Льва Рубинштейна.

Также в программе «Театральной бессоницы» в ЦИМе проект актрисы Елены Маховой «Актеры-поэты читают стихи. СВОИ».

Расписание «Театральной бессоницы» опубликовано на сайте в ЦИМа.

Проект независимой продюсерской команды Voottebe «Театральная бессонница» существует с 2010 года. С тех пор было проведено 15 ночей, героями которых стали театр АХЕ, «Театр.doc», театр «Практика», Иван Вырыпаев, коллективы Liquid Theatre, Le Cirque de Charles la Tannes, выпускные курсы МХАТа, ГИТИСа и другие.

Авторы проекта — актриса Ксения Орлова, музыкант Саба Лагадзе, театральный продюсер и режиссер Сара Токина и театровед Елизавета Спиваковская.



