«Электротеатр Станиславский» приняли в Союз театров Европы© UTE
В крупнейшую европейскую театральную ассоциацию, Союз театров Европы, вошли два новых члена – «Шаушпиль Кёльн» и «Электротеатр Станиславский».
Как сообщает сайт «Электротеатра Станиславский», об этом Союз театров Европы объявил 21 мая.
Союз театров Европы был создан в 1990 году по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга и художественного руководителя миланского Пикколо-театра Джорджо Стрелера.
Союз является платформой для сохранения и продвижения наследия европейского театра и развивает процесс международных коллабораций. Ежегодно один из театров союза проводит фестиваль, на котором другие театры представляют свои спектакли.
Членами Союза театров Европы являются более сорока драматических театров из 17 стран, в том числе Академический Малый драматический театр — Театр Европы (Петербург) и Государственный академический Малый театр России (Москва). Теперь к ним присоединился «Электротеатр Станиславский».
новости
18:49Шесть российских пианистов участвуют в конкурсе Клиберна
17:11В Центре Мейерхольда пройдет премьера спектакля «Чёстихи: любить»
16:22В Тобольске открылся фестиваль театров малых городов России
14:10«Электротеатр Станиславский» приняли в Союз театров Европы
12:52Мединский высказался о ситуации вокруг Серебренникова и «Гоголь-центра»
11:44В Москве откроется лаборатория молодых композиторов и драматургов
10:46Марианна Хирш прочитает лекцию в «Мемориале»
1:51Кинокомпанию Учителя проверяет полиция по запросу Поклонской
Вчера
18:14Все фильмы Константина Лопушанского покажут в ПетербургеВсе новости