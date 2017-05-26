«Электротеатр Станиславский» приняли в Союз театров Европы

В крупнейшую европейскую театральную ассоциацию, Союз театров Европы, вошли два новых члена – «Шаушпиль Кёльн» и «Электротеатр Станиславский».

Как сообщает сайт «Электротеатра Станиславский», об этом Союз театров Европы объявил 21 мая.

Союз театров Европы был создан в 1990 году по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга и художественного руководителя миланского Пикколо-театра Джорджо Стрелера.

Союз является платформой для сохранения и продвижения наследия европейского театра и развивает процесс международных коллабораций. Ежегодно один из театров союза проводит фестиваль, на котором другие театры представляют свои спектакли.

Членами Союза театров Европы являются более сорока драматических театров из 17 стран, в том числе Академический Малый драматический театр — Театр Европы (Петербург) и Государственный академический Малый театр России (Москва). Теперь к ним присоединился «Электротеатр Станиславский».















