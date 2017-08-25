В Москве откроется лаборатория молодых композиторов и драматургов

27 мая в Москве начинает работу первая лаборатория молодых композиторов и драматургов «Кооperация», творческий и образовательный проект, цель которого – вовлечение молодых авторов в сферу музыкального театра и создание новых сочинений.

«Мы стремимся разработать инновационную модель работы над оперой через исследование границ жанра, законов современного музыкального театра и драмы, анализ актуальных проблем и живого театрального процесса, а также хотим привлечь внимание профессионального сообщества к работам молодых композиторов и драматургов и расширить дискуссионное поле в области оперы», — говорят кураторы лаборатории режиссер Екатерина Василёва и музыковед Наталия Сурнина.

Работа лаборатории «Кооperация-2017» пройдет в четыре этапа:

«Концепт» — лекции и семинары, формирование творческих групп;

«Конструкция» — формирование замысла, либретто и музыкальные эскизы;

«Композиция» — работа по созданию партитуры будущей оперы;

«Опера» — репетиции и итоговый показ сочинений на сцене театра.

В лаборатории участвуют 8 композиторов и 8 драматургов в возрасте до 35 лет.

Драматурги: Наталья Боренко, Мария Зелинская, Артем Золотарев, Евгений Казачков, Мария Огнева, Валерий Печейкин, Гульнара Сапаргалиева, Дана Сидерос.

Композиторы: Иван Абрамов (Петербург), Андрей Бесогонов, Эльмир Низамов (Казань), Алина Подзорова, Наталья Прокопенко, Дмитрий Суворов, Игорь Холопов, Кирилл Широков.

Им предстоит объединиться в пары и за летние месяцы написать мини-оперу длительностью не более 14 минут для трех солистов и камерного ансамбля.

11 и 12 октября оперы будут представлены на Малой сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Образовательная часть лаборатории пройдет в Москве с 27 мая по 1 июня. Лекции и мастер-классы проведут ведущие специалисты разных направлений в области оперного искусства: композиторы Дмитрий Курляндский, Владимир Раннев, Алексей Сюмак, Петр Поспелов, Владимир Тарнопольский, либреттисты Алексей Парин, Екатерина Поспелова, певица Наталия Пшеничникова, режиссер Семён Александровский, дирижер Филипп Чижевский, музыкальные критики Юлия Бедерова, Владислав Тарнопольский, Ярослав Тимофеев, театральный продюсер Мария Крупник, историк оперы Михаил Мугинштейн, а также художественный руководитель оперной компании Zangstudio Haarlem Мишель Поэлз (Нидерланды) и композитор, художественный руководитель Opera Lab Berlin Эван Гарднер (Германия).

На премьере будет работать экспертный совет, в состав которого войдут ведущие российские композиторы, драматурги, критики, представители московских театров, а также кураторы европейских оперных лабораторий. При участии экспертного совета состоится итоговое обсуждение результатов проекта.

Презентация Лаборатории состоится 1 июня на Малой сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

30 мая в фойе «Электротеатра Станиславский» в рамках первого этапа Лаборатории состоится открытая дискуссия «Нужна ли режиссеру современная опера?». Модератор — музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский» Дмитрий Курляндский.

Проект реализуется совместно с Московским академическим Музыкальным театром имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко при участии ансамбля «Галерея актуальной музыки» под руководством Олега Пайбердина и театра голоса «Ла Гол» Наталии Пшеничниковой, партнер проекта — Союз театральных деятелей РФ



