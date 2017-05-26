Марианна Хирш прочитает лекцию в «Мемориале»© 2016, Real Smart Media
1 июня в Международном Мемориале в Москве состоится лекция профессора Колумбийского университета Марианны Хирш «Память, контрпамять и будущее».
Традиционно музеи и мемориальные комплексы представляли официальные версии истории. Частные институты, такие как семья, напротив, практиковали то, что Марианна Хирш назвала «постпамятью» – формой передачи, основанной на образах, историях и поведении, зачастую противоречащих господствующим представлениям о прошлом. В последние годы новые музеи и мемориальные комплексы работают с разными типами постпамяти.
- Как память о прошлом, сопряженном с насилием, передается следующим поколениям?
- Какое место эти новые музеи отводят альтернативным формам памяти о прошлом?
- Как другие мемориальные практики могут мобилизовать прошлое, стремясь к открытому будущему?
Марианна Хирш предлагает обсудить эти вопросы, обратившись к примерам Музея 11 сентября в Нью-Йорке и Музея истории польских евреев «Полин» в Варшаве.
Развернутые реплики — Екатерина Суверина (координатор международной издательской программы музея современного искусства «Гараж», Лаборатория публичной истории), Александра Лозинская (Международный Мемориал).
Начало лекции в 19:00, вход свободный, записаться на лекцию можно на сайте Международного Мемориала.
Лекция организована Международным Мемориалом совместно с Лабораторией публичной истории
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