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Марианна Хирш прочитает лекцию в «Мемориале»

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1 июня в Международном Мемориале в Москве состоится лекция профессора Колумбийского университета Марианны Хирш «Память, контрпамять и будущее».

Традиционно музеи и мемориальные комплексы представляли официальные версии истории. Частные институты, такие как семья, напротив, практиковали то, что Марианна Хирш назвала «постпамятью» – формой передачи, основанной на образах, историях и поведении, зачастую противоречащих господствующим представлениям о прошлом. В последние годы новые музеи и мемориальные комплексы работают с разными типами постпамяти.

  • Как память о прошлом, сопряженном с насилием, передается следующим поколениям?
  • Какое место эти новые музеи отводят альтернативным формам памяти о прошлом?
  • Как другие мемориальные практики могут мобилизовать прошлое, стремясь к открытому будущему?

Марианна Хирш предлагает обсудить эти вопросы, обратившись к примерам Музея 11 сентября в Нью-Йорке и Музея истории польских евреев «Полин» в Варшаве.

Развернутые реплики — Екатерина Суверина (координатор международной издательской программы музея современного искусства «Гараж», Лаборатория публичной истории), Александра Лозинская (Международный Мемориал).

Начало лекции в 19:00, вход свободный, записаться на лекцию можно на сайте Международного Мемориала.

Лекция организована Международным Мемориалом совместно с Лабораторией публичной истории

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