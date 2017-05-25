Кинокомпанию Учителя проверяет полиция по запросу Поклонской

Алексей Учитель © Rock Films

Петербургская полиция на основании запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской проводит проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя на предмет налоговых преступлений.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Учителя Константина Добрынина. Он рассказал, что 25 мая «на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов».

«По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, а оттуда — в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда — в УВД Василеостровского района города», — добавил адвокат.

Полиция просит в пятидневный срок предоставить уставные и учредительные документы, список субсидий, полученных с 2014 года по настоящее время на реализацию кинопроектов и другие материалы, необходимые в связи с «проведением мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений».

Творческо-производственное объединение «Рок» было основано Алексеем Учителем в 1991 году, он является его генеральным директором. С 2014 года, согласно данным на сайте ТПО «Рок», студия реализовала шесть кинопроектов, последний из них — историческая драма «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Премьера фильма должна состояться в октябре 2017 года, но еще прошлым летом инициативная группа «православных граждан» написала обращение в Генпрокуратуру с требованием привлечь авторов фильма к уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и возбуждение ненависти.

Осенью депутат Госдумы, бывшая и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская направила генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды» на предмет оскорбления чувств верующих, хотя проверка, проведенная до этого прокуратурой Петербурга, каких-либо нарушений закона не выявила.

В январе 2017 года Поклонская попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды», а также провести исследование сценария фильма с привлечением «специалистов из числа профессиональных историков и представителей церкви», поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».

Вскоре организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма «Матильда» под угрозой «русского майдана».

Десятки российских кинематографистов подписали открытое письмо, в котором попытки не допустить выхода в прокат «Матильды» были названы новой цензурой, Учитель обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобами на Поклонскую и общественные организации, рассылающие письма с угрозами, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал эти организаций как «анонимных экстремистов», чьи действия являются «абсолютно недопустимыми».

«Cначала я посмеивался, что это глупость, ну пусть госпожа депутат выскажется, ради бога. Но когда это нарастает, как снежный ком, когда она во второй раз подает в прокуратуру, потом вдруг это письмо, которому не дано официального противодействия… Посмотрим, что дальше будет», — говорил режиссер в февральском интервью COLTA.RU.



