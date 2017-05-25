Все фильмы Константина Лопушанского покажут в Петербурге

Кадр из фильма «Письма мертвого человека» © «Сеанс»

31 мая c 11 июня петербургский киноцентр «Родина», журнал «Сеанс» и проект «Кино в городе. Петербургская синематека» представят полную ретроспективу российского режиссера и сценариста Константина Лопушанского.

Как сообщают организаторы, етроспектива приурочена к юбилею одного из ведущих мастеров мирового авторского кино, призеру более тридцати международных кинофестивалей, которому в июне исполняется 70 лет.

В программе первой полной петербургской ретроспективы Константина Лопушанского в киноцентре «Родина» шесть показов. В диалогах, посвященных фильмам, примут участие писатель Даниэль Орлов, философ Павел Кузнецов, актер Леонид Мозговой, продюсер Андрей Сигле, сценарист Вячеслав Рыбаков и кинокритик Татьяна Москвина.

Расписание:

31 мая в 19:00 — «Письма мертвого человека» (1986)

Фантазия о последствиях ядерного апокалипсиса, вызванного ошибкой компьютера.

Полнометражный дебют Константина Лопушанского. Картина принесла режиссеру мировую известность: фильм был показан практически во всех странах мира и на множестве международных кинофестивалях, включая Каннский.

3 июня в 18:30 — «Посетитель музея» (1989)

Религиозная драма об экологической катастрофе, ставшей результатом потребительского отношения человека к природе.

Фильм получил приз за режиссуру ММКФ, Международную религиозную премию в области кино, Гран-при Мадридского международного кинофестиваля и многие другие награды

4 июня в 19:00 — «Русская симфония» (1994)

Притча на тему Страшного Суда, который происходит здесь и сейчас, вчера и всегда.

Приз на Берлинском международном кинофестивале.

9 июня в 18:30 — «Конец века» (2001)

Фильм об «Институте сознательных сновидений», в котором можно избавиться от памяти о прошлом.

10 июня в 19:00 — «Гадкие лебеди» (2006)

Экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких.

Приз в номинации «Лучший европейский фильм в жанре фантастики» на Международном кинофестивале фантастики в Швейцарии.

11 июня в 18:30 — «Роль» (2013)

История актера, ролью которого стала чужая жизнь.

Впервые будет показана режиссерская версия фильма на 35 мм (на 15 минут длиннее прокатной версии).

Вход на все показы для студентов свободный, показ 31 мая («Письма мертвого человека») — бесплатный для всех, стоимость билетов на показы 1-11 июня — 100 рублей, .

Все фильмы будут демонстрироваться с пленки 35 мм.

Ретроспектива проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Госфильмофонда России



