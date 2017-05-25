В Россию едет The Bug© «Эрарта»
В июне в Москве и Петербурге пройдут гастроли проекта лондонского продюсера Кевина Мартина The Bug, которому в этом году исполняется 20 лет.
Концерты назначены на 10 июня в новом клубе Arti Hall (Москва) и на 11 июня в музее «Эрарта» (Петербург).
Первая пластинка The Bug вышла в 1997 году на лейбле Word Sound. За ней последовали релизы на Rephlex Records и Hyperdub Records, коллаборации с Ингой Коупленд и Grouper, Gonjasufi и Death Grips.
«Сейчас же The Bug прибывает в Россию в статусе властителя мистического вайба и абсолютной дабовой легенды», — пишут организаторы концертов.
В Москву и Петербург, сообщают они, «The Bug везет свою самую взрывную программу», вместе с Кевином Мартином на концертах выступят «еще два рагга-эмси — англичанин Flowdan и израильтянка Miss Red».
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