В Россию едет The Bug

© «Эрарта»

В июне в Москве и Петербурге пройдут гастроли проекта лондонского продюсера Кевина Мартина The Bug, которому в этом году исполняется 20 лет.

Концерты назначены на 10 июня в новом клубе Arti Hall (Москва) и на 11 июня в музее «Эрарта» (Петербург).

Первая пластинка The Bug вышла в 1997 году на лейбле Word Sound. За ней последовали релизы на Rephlex Records и Hyperdub Records, коллаборации с Ингой Коупленд и Grouper, Gonjasufi и Death Grips.

«Сейчас же The Bug прибывает в Россию в статусе властителя мистического вайба и абсолютной дабовой легенды», — пишут организаторы концертов.

В Москву и Петербург, сообщают они, «The Bug везет свою самую взрывную программу», вместе с Кевином Мартином на концертах выступят «еще два рагга-эмси — англичанин Flowdan и израильтянка Miss Red».























