Мединский и Васильева откроют в Москве «Аллею правителей» работы Церетели

© Пресс-служба РВИО

26 мая министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и министр образования и науки Ольга Васильева примут участие в церемонии открытия в центре Москвы «Аллеи правителей», созданной президентом Российской академии художеств скульптором Зурабом Церетели.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на управление информации Российской академии художеств, церемонию посетит сам автор, воплотивший образы правителей России в бронзе.

На открытии выступит Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

«Новая аллея — смелая попытка отобразить историю России в лицах ее правителей. — сообщает сайт РВИО. — Здесь установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной — от великих князей периода образования Древнерусского государства до деятелей Временного правительства времен революции. Также в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых».

«"Аллея правителей" создана Российским военно-историческим обществом в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания в Петроверигском переулке, где ныне расположен Музей военной формы одежды РВИО. По замыслу организаторов, сквер призван стать любимым местом отдыха жителей и гостей столицы», — говорится в сообщении.



