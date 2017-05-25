Начинается Beat Film Festival

© Beat Film Festival 2017

Сегодня, 25 мая, в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве состоится открытие фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2017.

Во дворе «Стрелки» на большом экране будет показан фильм Михала Маршака «Все эти бессонные ночи» (All These Sleepless Nights), посвященный современному поколению двадцатилетних. Фильм представит сам режиссер, который приезжает на фестиваль при поддержке Польского культурного центра в Москве.

После показа состоится вечеринка с музыкальным сопровождением лидера группы СБПЧ Кирилла Иванова и Паши Артемьева — главного героя фильма «ARTEMIEV: Интервью» из программы национального конкурса Beat Film Festival 2017.

Среди гостей открытия актеры Григорий Добрыгин и Равшана Куркова, Антон Севидов (Tesla Boy), певицы Муся Тотибадзе и Мириам Сехон, режиссер Анна Меликян, кинопродюсеры Илья Бачурин, Валерий Федорович и Артем Васильев, сценарист Михаил Идов, телеведущая Софико Шеварнадзе, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, журналист и куратор одной из программ фестиваля Юрий Сапрыкин.

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2017 продлится до 4 июня.

В программе фестиваля 35 полнометражных фильмов, тематические вечеринки, встречи с режиссерами, современными художниками и кураторами, а также фильмы с участием Дэвида Боуи, Игги Попа, Кейт Бланшетт, Мишеля Уэльбека, Рикардо Виллалобоса, Леонарда Коэна, Major Lazer и группы Laibach.























