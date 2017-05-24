Выпускники Школы Родченко представят на «Винзаводе» дипломную выставку

Александр Ануфриев. Новая Москва © Александр Ануфриев

2 июня в Большом винохранилище Центра современного искусства «Вминзавод» в Москве откроется дипломная выставка выпускников Школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко – «Восьмой уровень».

Куратор выставки — художник, преподаватель и руководитель мастерской «Видеоарт» Кирилл Преображенский.

В этом году дипломная выставка выпускников Школы Родченко проходит в восьмой раз, но впервые ее экспозиция построена по принципу иммерсивной инсталляции.

«"Восьмой уровень", в котором собраны работы тридцати дипломников Школы, не объединен ни линейным нарративом, ни единой темой: каждому зрителю предоставляется возможность самому составлять маршрут выставки. — сообщают организаторы. — Подобный игровой элемент характерен здесь не только для оппозиции произведение/зритель, но и во взаимоотношениях между самими художниками и их работами: "Восьмой уровень" составлен из разных слоев реальности — это и игра-соревнование между уже бывшими однокурсниками, и составление альтернативных друг другу тем и практик: кто-то напрямую работает с современностью, кто-то обживает виртуальную реальность, часть произведений основана на работе с памятью, архивами и документами. И зрители, и сами художники могут пройти этот уровень, как в видеоигре, неограниченное количество раз — и в каждом отдельном случае составить новую выставку и по-новому взглянуть на актуальный ландшафт молодого русского современного искусства».

Участники: Александр Ануфриев, Илья Артемов, Антон Баранов, Елена Булычева, Ольга Воробьева, Артем Голощапов, Анна Денисова, Владимир Зуев, Юлия Ищенко, Иван Петрокович, Даниил Колчанов, Екатерина Мамонтова, Максим Махов, Максим Медведев, Мисак Минасян, Екатерина Муромцева, Татьяна Некрасова, Ксения Нефедова, Елена Никонорова, Ульяна Подкорытова, Анастасия Пожидаева, Ирина Приветская, Александр Приймаченко, Анна Приходько, Софья Скидан, Владислав Сотников, Анна Толкачева, Дарья Трофимова, Антон Цимерман.

Выставка «Восьмой уровень» продлится до 11 июня.



