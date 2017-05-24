Госдума обсудит законопроект о мессенджерах

Сегодня, 24 мая, в Госдуму внесен законопроект, который регулирует деятельность сервисов обмена мгновенными сообщениями и предусматривает обязательную идентификацию их пользователей.

Авторы законодательной инициативы — председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова («Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) и член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев («Справедливая Россия»), передает «Интерфакс».

В законе, который они разработали, вводится понятие «мессенджер» и устанавливаются связанные с ними правила. Так, «организатор обмена мгновенными сообщениями» должен обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Идентификацию пользователей предлагается осуществлять с использованием абонентского номера, на основе договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Кроме того, мессенджеры обязаны обеспечить техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей и возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.

При этом мессенджеру надлежит ограничивать рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. По словам одного из авторов законопроекта, такого рода информацией может считаться призыв к участию в несанкционированных уличных акциях протеста.

Если организатор обмена мгновенными сообщениями не прекратит рассылку такой информации по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти, его может заблокировать оператор связи по решению суда.

Организаторы обмена мгновенными сообщениями должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями нового закона ко дню его вступления в силу — 1 января 2018 года.



