Фестиваль «Интермузей» откроется в «Манеже»

25 мая в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве состоится открытие XIX Международного фестиваля музеев «Интермузей». Тема фестиваля – «Музей будущего».

В программе «Интермузея-2017» публичные лекции, конференции, мультимедийные вечера, концерты, выставки, перформансы, творческие лаборатории, детские мастер-классы и квесты.

Помимо «Манежа» площадками фестиваля станут Исторический музей, Музеи Московского Кремля и Музей архитектуры имени А.В. Щусева.

В рамках деловой программы в пяти конференц-залах «Манежа», а также на площадках музеев-партнеров фестиваля пройдут конференции, панельные дискуссии, круглые столы и лекции с участием более 3000 специалистов.

В работе фестиваля примут участие эксперты и делегации из 25 стран мира, 14 иностранных участников из 10 стран представят свои экспозиции на стендах в «Манеже». Всего для участия в фестивале зарегистрировано 348 российских и зарубежных музеев.

На конкурс «Интермузея» в этом году на конкурс 265 музеев подали 414 проектов, 151 музей прошел во второй этап, финалистами основных номинаций конкурса стали 20 музеев. Им предстоит защищать свои проекты перед жюри под председательством директора Исторического музея Алексея Левыкина.

По итогам конкурса будут присуждены награды лучшему научно-исследовательскому музейному проекту, лучшему проекту в сфере музейного образования, лучшему проекту в сфере информационных технологий, лучшему проекту, направленному на социальное взаимодействие, а также призы в специальных номинациях.

Церемония награждения состоится на главной сцене «Манежа» в последний день фестиваля, 29 мая.



