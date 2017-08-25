В Москве пройдет ретроспектива Кшиштофа Кесьлевского

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С 5 по 11 июня сеть кинотеатров «КАРО» и Польский культурный центр представят в московском киноцентре «Октябрь» ретроспективу польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского (1941-1996).

Ретроспективу откроет 5 июня фильм «Три цвета: Синий» (Trois Couleurs: Bleu, 1993), получивший на Венецианском кинофестивале призы «Золотой лев» (Кшиштоф Кесьлевский), «Лучшая операторская работа» (Славомир Идзяк) и «Лучшая женская роль» (Жюльет Бинош).

6 июня в «Октябре» будет показана картина «Шрам» (Blizna, 1976) — дебют Кесьлевского в игровом кино.

После показов 5 и 6 июня состоятся встречи с обладателем премии Венецианского кинофестиваля оператором Славомиром Идзяком, который расскажет о визуальной драматургии в творчестве Кшиштофа Кесьлевского и ответит на вопросы зрителей. Славомир Идзяк также работал с другими известными польскими кинематографистами: Ежи Кавалеровичем, Анджеем Вайдой и Кшиштофом Занусси.

Также в программе ретроспективы фильмы «Три цвета: Белый» (Trois couleurs: Blanc, 1994), «Случай» (Przypadek, 1981), «Короткий фильм об убийстве» (Krótki film o zabijaniu, 1988), «Двойная жизнь Вероники» (La Double vie de Véronique, 1991) и большой блок документальных фильмов: «Из города Лодзь» (Z miasta Łodzi, 1969), «Я был солдатом» (Byłem żołnierzem, 1970), «Рефрен» (Refren, 1972), «Хлопушка» (Klaps, 1976), «С точки зрения ночного сторожа» (Z punktu widzenia nocnego portiera, 1978), «Говорящие головы» (Gadające głowy, 1980), «Вокзал» (Dworzec, 1981) и короткометражный документальный фильм «Каменщик» (Murarz, 1973), который долгое время был запрещен.

Расписание показов (киноцентр «Октябрь», зал №8):

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ретроспектива Кшиштофа Кесьлевского проводится в рамках проекта «КАРО.Арт» и входит в программу фестиваля польских фильмов «Висла»



