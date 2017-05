Умер Роджер Мур

Сегодня, 23 мая, в Швейцарии в возрасте 89 лет умер британский актер Роджер Мур, снявшийся в семи фильмах про Джеймса Бонда.

Об этом сообщает BBC.

Роджер Мур родился в 1927 году в Лондоне, учился в Даремском университете, затем в Королевской академии драматического искусства, в 1950-х начал сниматься в кино и на телевидении.

Известность молодому актеру принесла роль в сериале «Святой» (The Saint, 1962–1969), над которым он также работал как режиссер и продюсер.

В 1973 году Мур исполнил главную роль в своем первом фильме о британском суперагенте Джеймсе Бонде, «Живи и дай умереть» (Live and Let Die).

За ним последовали еще шесть частей бондианы — «Человек с золотым пистолетом» (The Man with the Golden Gun, 1974), «Шпион, который меня любил» (The Spy Who Loved Me, 1977), «Лунный гонщик» (Moonraker, 1979), «Только для твоих глаз» (For Your Eyes Only, 1981), «Осьминожка» (Octopussy, 1983) и «Вид на убийство» (A View to a Kill, 1985).

В результате Роджер Мур играл Бонда дольше, чем какой-либо другой актер. Последний раз эту роль он исполнил в рекламном ролике Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.