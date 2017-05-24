Премия Бориса Немцова присуждена Ильдару Дадину

Лауреатом ежегодной премии Бориса Немцова «За смелость в борьбе за демократические ценности в России» стал гражданский активист Ильдар Дадин.

Такое решение принял совет Фонда Бориса Немцова, сообщает председатель совета, федеральный координатор общественного движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший.

Ильдар Дадин (р. 1982) активно участвовал в протестных акциях с 2011 года, в начале 2015 года на него — впервые в истории России — открыли уголовное дело за неоднократное нарушение порядка проведения митингов по новой статье 212.1 УК РФ .

В декабре того же года Дадина приговорили к трем годам лишения свободы, международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести.

Осенью 2016 года Дадин сообщил из карельской исправительной колонии о пытках и избиениях, которым он подвергается со стороны ее сотрудников. В январе 2017 года Конституционный суд потребовал пересмотра приговора Дадину, в феврале президиум Верховного суда отменил приговор.

Ильдар Дадин вышел на свободу 26 февраля 2017 года — после года и двух месяцев в заключении.

Премия Бориса Немцова была учреждена Фондом Бориса Немцова в марте 2016 года, она присуждается общественным деятелям, журналистам, деятелям культуры «за исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека и за свободную Россию».

Первым лауреатом премии стал историк и журналист, один из лидеров партии «Яблоко», бывший депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

Денежный эквивалент премии составляет 10 тысяч евро, церемония вручения проходит в День России, 12 июня.



