В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль аудио-визуального искусства

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3 июня в Нижнем Новгороде в пространстве исторического здания Нижполиграф (Варварская, 32) состоится первый фестиваль аудио-визуального искусства Intervals.

Фестиваль будет проходить один день и одну ночь, его программа разделена на три части: дневную, образовательную и ночную.

На дневной площадке фестиваля будут представлены аудио-визуальные инсталляции, уже выставлявшиеся в Москве и Европе, а так же премьеры российских и европейских медиа-художников, в числе которых Radugadesign, Scope.XYZ (Чехия) , Magic tools (Нидерланды) и Outdoor Lasers.

Параллельно развернется образовательная программа с участием профессионалов медиа-индустрии. Воркшопы проведут Sila Sveta и DreamLaser.

Завершат дневную программу аудио-визуальные перформансы, которые представят коллектив Struttura и новая коллаборация петербургского музыканта Silence Television и московского медиа-художника Андрея Флэта.

Ночная программе станет продолжением первой аудио-визуальной вечеринки «Интервалы», которая прошла в Нижнем Новгороде в 2015 году. В ночной программе Intervals световые шоу и живые выступления электронных проектов из Москвы и Нижнего Новгорода (хедлайнер — проект XAN).

Полностью состав участников и расписание фестиваля приводятся на его сайте.

Организаторы фестиваля Intervals: независимый медиа-продюсер Ксюша Чеховская, креативный директор DreamLaser Антон Колодяжный. Соорганизатор: DreamLaser. Фестиваль проводится при поддержке департамента культуры Нижнего Новгорода



