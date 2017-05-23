В свой день рождения ГМИИ сделает вход бесплатным

© Александр Столярчук

31 мая, в день 105-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), войти в музей можно будет по бесплатным билетам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГМИИ.

В день рождения ГМИИ он будет открыт до 20:00. До 19:00 будут выдаваться бесплатные билеты, действительные для посещения экспозиции в Главном здании и Галереи искусства стран Европы и Америки. В обычные дни вход на эти экспозиции стоит по 300 рублей.

«В честь 105-летия музея в Парке Горького, рядом с центральным фонтаном, будет организована выставка архивных фотографий. — отметили в пресс-службе ГМИИ. — Она посвящена истории музея и его сотрудникам, среди которых немало выдающихся деятелей науки и культуры».

Кроме того, добавили в пресс-службе, по случаю 105-летия ГМИИ разработана специальная сувенирная линейка, включающая туалетную воду и конфеты.















