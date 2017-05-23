В свой день рождения ГМИИ сделает вход бесплатным© Александр Столярчук
31 мая, в день 105-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), войти в музей можно будет по бесплатным билетам.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГМИИ.
В день рождения ГМИИ он будет открыт до 20:00. До 19:00 будут выдаваться бесплатные билеты, действительные для посещения экспозиции в Главном здании и Галереи искусства стран Европы и Америки. В обычные дни вход на эти экспозиции стоит по 300 рублей.
«В честь 105-летия музея в Парке Горького, рядом с центральным фонтаном, будет организована выставка архивных фотографий. — отметили в пресс-службе ГМИИ. — Она посвящена истории музея и его сотрудникам, среди которых немало выдающихся деятелей науки и культуры».
Кроме того, добавили в пресс-службе, по случаю 105-летия ГМИИ разработана специальная сувенирная линейка, включающая туалетную воду и конфеты.
новости
12:41Проект «Старт» открывает сезон
11:36К Кириллу Серебренникову пришли с обыском
11:08В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль аудио-визуального искусства
10:10Владимир Мартынов вышел из Русского художественного союза
Вчера
18:50Проект OneBeat Russia объединит российских и американских музыкантов
17:35Борис Березовский выступит на фестивале в Третьяковке
16:23В КЦ «Покровские ворота» состоится презентация книги «Небо на дне»
15:51В свой день рождения ГМИИ сделает вход бесплатным
14:56«НЛО» и ЕУСПб проведут в Москве конференцию о понятии достоинстваВсе новости