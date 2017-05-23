«НЛО» и ЕУСПб проведут в Москве конференцию о понятии достоинства

© Конференция журнала «НЛО» и ЕУСПб о понятии достоинства / Facebook

Со 2 по 4 июня редакция журнала «Новое литературное обозрение» и Европейский университет в Санкт-Петербурге проведут в Новом пространстве Театра наций в Москве международную конференцию «Достоинство как историческое понятие и центральная категория нашего времени».

Это вторая конференция совместной программы НЛО и ЕУСПб «Антропологизация гуманитарных и социальных наук».

Приглашенные спикеры: директор Центра гуманитарных исследований Гарвардского университета, профессор Хоми К. Баба, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Авишай Маргалит и ректор ЕУСПб, профессор Олег Хархордин.

Апелляция к достоинству как серьезному аргументу в общественных дебатах стала отличительным признаком современного международного публичного дискурса (достаточно вспомнить риторику «вставания с колен» в России или призывы Дональда Трампа вернуть достоинство и величие Америке; протесты российских «рассерженных горожан» в конце 2011— начале 2012 года; всевозможные акции «оскорбленных верующих», демонстрации против ксенофобии в отношении иммигрантов и т.д.).

Более 20 лет тому назад израильский философ Авишай Маргалит написал книгу, посвященную философскому осмыслению понятий достоинства, чести и унижения в коллективном и индивидуальном сознании современного человека («The Decent Society», 1995). С тех пор в мировой академической литературе наблюдается резкий рост исследований на тему достоинства, что свидетельствует о центральном месте этого концепта в объяснении фундаментальных социальных трансформаций современной эпохи. Понятие достоинства стало важным объектом анализа западной мысли и применительно к исторической перспективе.

Участники конференции обсудят понятие достоинства как историческую категорию и как болевую точку современности. Проблематизацию исторического понятия достоинства мы хотели бы рассмотреть с самых разных сторон: философской, культурологической, лингвистической (включая наследие классических языков), политической и социальной.

Программа, информация об участниках и тезисы конференции опубликованы на сайте «НЛО». Регистрация — здесь



