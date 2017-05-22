В Москве пройдет выставка шведских саунд-артистов

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24 мая в «Электромузее» в Московской галерее звукового искусства SA))_gallery открывается выставка звуковых работ SEAMS – Общества электроакустической музыки в Швеции.

На открытии состоится совместный шведско-российский концерт, на котором выступят Пол Пиньон (Швеция), Дмитрий Мазуров (Москва), Катя Рекк (Москва) и другие.

Выставка продлится до 11 июня. Работы 14 авторов будут представлены в виде многоканальной инсталляции.

Участники выставки: Thomas Bjelkeborn, Eva Sidén/Jens Hedman, Lars Bröndum, Lise-Lotte Norelius, Ann Rosén, Pär Johansson, Rolf Enström, Alexandra Nilsson, Lar Höjerdahl, Johannes Bergmark, Mari Kretz, Hans Parment, Girilal Baars, Tamas Ungvary.

Выставка пройдет в рамках фестиваля «Подготовленные среды», на котором впервые в России прозвучат произведения современных шведских электронных музыкантов и саунд-артистов. Программа подготовлена SEAMS.















