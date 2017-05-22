Drake установил рекорд премий Billboard

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21 мая на 25-й церемонии вручения музыкальной премии журнала Billboard в Лас-Вегасе канадский рэпер Drake получил награды в 13 номинациях, став абсолютным рекордсменом премии за всю ее историю.

Как сообщает Billboard, среди наград Drake призы «Лучшему артисту», «Лучшему исполнителю», «Лучшему рэперу», «Лучшему артисту Billboard 200» и «Лучшему артисту Top Hot 100», а его альбом «View» назван лучшим рэп-альбомом.

Предыдущее достижение принадлежало Адель и было установлено в 2012 году: тогда британская певица собрала 12 призов Billboard.

В номинации «Лучшая исполнительница» премия Billboard присуждена американской певице Бейонсе. Она получила в общей сложности пять призов, столько же у американского дуэта Twenty One Pilots, признанного лучшей рок-группой.

Композиция Twenty One Pilots «Heathens» победила в категории «Лучшая рок-песня», номинацию «Лучший рок-альбом» выиграла пластинка «Hardwired... To Self-Destruct» американской группы Metallica.

Лучшими танцевальными/электронными исполнителями признан дуэт американских диджеев Эндрю Таггарта и Алекса Пола The Chainsmokers, лучшим новым артистом — 24-летний британский певец Малик Зейн.

Полностью список номинантов и лауреатов премии Billboard 2017 года опубликован на сайте журнала.



