Drake установил рекорд премий Billboard© ABC
21 мая на 25-й церемонии вручения музыкальной премии журнала Billboard в Лас-Вегасе канадский рэпер Drake получил награды в 13 номинациях, став абсолютным рекордсменом премии за всю ее историю.
Как сообщает Billboard, среди наград Drake призы «Лучшему артисту», «Лучшему исполнителю», «Лучшему рэперу», «Лучшему артисту Billboard 200» и «Лучшему артисту Top Hot 100», а его альбом «View» назван лучшим рэп-альбомом.
Предыдущее достижение принадлежало Адель и было установлено в 2012 году: тогда британская певица собрала 12 призов Billboard.
В номинации «Лучшая исполнительница» премия Billboard присуждена американской певице Бейонсе. Она получила в общей сложности пять призов, столько же у американского дуэта Twenty One Pilots, признанного лучшей рок-группой.
Композиция Twenty One Pilots «Heathens» победила в категории «Лучшая рок-песня», номинацию «Лучший рок-альбом» выиграла пластинка «Hardwired... To Self-Destruct» американской группы Metallica.
Лучшими танцевальными/электронными исполнителями признан дуэт американских диджеев Эндрю Таггарта и Алекса Пола The Chainsmokers, лучшим новым артистом — 24-летний британский певец Малик Зейн.
Полностью список номинантов и лауреатов премии Billboard 2017 года опубликован на сайте журнала.
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