Серж Танкян пишет музыку к фильму «Легенда о Коловрате»

Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян работает над музыкальными композициями, которые прозвучат в российском фэнтези-боевике «Легенда о Коловрате».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Централ партнершип». «Танкян давно хотел написать музыку к большой эпической картине, и это его первый опыт работы с фильмом российского производства», — рассказали в пресс-службе.

«Уже несколько месяцев я работаю над музыкой к эпическому блокбастеру "Легенда о Коловрате". Я мечтал о таком проекте последние несколько лет, соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы, — в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к этому фильму», — цитирует Сержа Танкяна пресс-служба «Централ партнершип».

Танкян сочинил шесть композиций. Часть из них будет в электронном виде, инструментальные партии музыканты System of a Down запишут отдельно. Полностью работа над музыкой будет завершена к концу лета.

«Серж Танкян, наверное, единственный в мире музыкант, умеющий совмещать в своём творчестве современные ритмы и ультимативную нежность. Ему удалось создать оригинальный саундтрек к фильму, который можно по праву поставить в один ряд с лучшими образцами мировой киномузыки», — говорит режиссер и продюсер фильма Джаника Файзиева.

Фильм «Легенда о Коловрате» производства «Централ партнершип» и киностудии КИТ выйдет в прокат 30 ноября 2017 года.

Права на фильм проданы в США, немецкоязычные и франкоязычные страны, Испанию и Монголию. В международном прокате фильм будет называться «Furious» («Яростный»).



