Фестиваль свободы пройдет в Сахаровском центре© Сахаровский центр
21 мая, в день 96-летия Андрея Дмитриевича Сахарова, Сахаровский центр в Москве проведет Фестиваль свободы.
В программе фестиваля две дискуссии:
«Российский политический режим и общество: коэволюция или движение в противоположных направлениях?»
Участники: колумнист РБК и Carnegie.ru Константин Гаазе, руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон и аспирант Колумбийского университета и колумнист газеты «Ведомости» Мария Снеговая
Модератор: экономический обозреватель Борис Грозовский
«Российские регионы: новая политическая реанимация или дальнейший упадок?»
Участники: политолог, руководитель Центра региональных политических исследований МГИМО Ирина Бусыгина, старший научный сотрудник РАНХиГС и Института Гайдара Константин Казенин и политолог Сергей Рыженков
Модератор: политолог, эксперт Московской школы политических исследований, редактор журнала «Неприкосновенный запас» Андрей Захаров.
Также на фестивале пройдут Свободные чтения под эгидой ассоциации Свободное слово и Международного ПЕН-Клуба, среди участников которых Юлий Гуголев, Михаил Айзенберг, Елена Фанайлова, Татьяна Щербина, Марина Бородицкая и Дмитрий Веденяпин.
Кроме того, в Круглом зале организаторы фестиваля подготовили детскую программу, а в основном здании Сахаровского центра откроется выставка «Hommage à Sakharov / Дань уважения Сахарову. Афиши, плакаты и медали из собрания Архива Сахарова», на которой будут представлены подлинные афиши, плакаты и медали 1970-х — 2000-х годов, посвященные А.Д. Сахарову.
Расписание Фестиваля свободы – 2017 приводится на сайте Сахаровского центра.
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