Росгвардия готовится мониторить соцсети

В Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) будут обучать IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя командующего войсками Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова.

По его словам, «подобные учебные группы» уже работают в Новосибирском военном институте.

Деятельность специалистов по мониторингу соцсетей, считает заместитель командующего войсками Росгвардии, помогла бы предотвратить преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии, дислоцированный в станице Наурской.

«Мы понимаем, что управление боевыми группами, которые осуществляли нападение, осуществлялось дистанционно. В том числе с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей. Если бы, допустим, мы могли своевременно эту ситуацию вскрыть, подобное нападение было бы пресечено не на том этапе, на котором оно было пресечено, а может быть ранее», — сказал Меликов.















