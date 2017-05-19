Павел Пепперштейн представит свой первый паблик-арт объект для детей

© «Архстояние»

Главным событием фестиваля «Архстояние Детское» в деревне Никола-Ленивец Дзержинского района Калужской области этим летом станет инсталляция художника и писателя Павла Пепперштейна.

Как сообщаеют организаторы фестиваля, она будет представлять собой гигансткую грибницу, которая объединит разноразмерные грибы, созданные для разного взаимодействия с аудиторией: в одном грибе можно заблудиться, на другой — залезть, в третий — заглянуть.

Павел Пепперштейн:

«Всем нам с детства хорошо знаком большой мухомор (сделанный либо из дерева, либо из железа), который является неотъемлемым элементом детской площадки. В данном случае, мы хотим сосредоточиться на одном персонаже — грибе. Или лучше сказать во множественном числе — грибы. А может быть даже и так — грибница!!! Говорят, что в спорах рождается истина, однако это утверждение спорное, а вот бесспорное утверждение: посредством спор рождаются грибы».

«Думая об этом проекте, мы представляли себе захлебывающийся смех детей — смех, которому сами они не смогут найти объяснение. Это так называемый "дикий смех", иногда смущающий взрослых. Это тот самый смех, о котором взрослые осуждающе говорят: Смех без причины — признак дурачины. Но мы обожаем этот беспричинный и якобы дурацкий смех, этот мухоморный хохот, эту отъявленную красоту, воплощенную в такой предельной простоте, каковую представляют собой белые кружочки на красном фоне. Да здравствует смех без причины! Да здравствуют грибы!!!».

Фестиваль «Архстояние Детское» пройдет с 30 июня по 2 июля.

По окончании фестиваля интерактивный арт-объект Пепперштейна переедет в новый подмосковный жилой комплекс «Южная долина».



