Объявлена программа Московского Еврейского кинофестиваля

Объявлена программа Московского Еврейского кинофестиваляКадр из фильма «Песнь песней»© MJFF
Более 50 фильмов будет показаны с 12 по 20 июня на 3-м Московском Еврейском кинофестивале.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля, фильмы объединены темой культуры — жизни народа в диаспоре и Израиле, вопросам идентификации, семейным ценностям, истории евреев XX века, религии, искусству.
В конкурсную программу, в частности, вошли комедия «Евреи» с Шарлоттой Генсбур в главной роли, драма «Стефан Цвейг: Прощание с Европой», хоррор «Демон» и триллер «Грязные волки».
Среди фильмов документального конкурса картина о жизни и творчестве хореографа Охада Нахарина «Мистер Гага» и американский фильм «В поисках израильской кухни».
На открытии фестиваля будет показан фильм «Вчерашний расцвет» с Ларсом Айдингером, закроет фестиваль украинская картина по повести Шолом-Алейхема «Песнь песней».
Показы 3-го Московского Еврейского кинофестиваля пройдут в Центре документального кино, Еврейском музее и центре толерантности и на других площадках.
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