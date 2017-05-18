Немецкий журналист представит в Москве книгу о постсоветсткой душе

31 мая в Гёте-Институте в Москве немецкий журналист Томас Франке представит свою новую книгу «Russian Angst. Einblicke in die postsowjetische Seele» («Русский страх. Взгляд на постсоветскую душу»).

После презентации книги (начало в 19:00) состоится дискуссия с ее автором и Михаилом Ратгаузом, заместителем главного редактора COLTA.RU.

За более чем 20 лет журналист Томас Франке объездил многие города России и последние четыре года жил в Москве. В своей новой книге «Русский страх» он остро и метко описывает свои впечатления от встреч с людьми, от столицы, Крыма, Волгограда, Сочи, Иркутска и Новосибирска.

Когда Франке в январе 2012 года переехал в Москву, более ста тысяч человек протестовали на лютом морозе против фальсификации выборов. Журналист надеялся оказаться свидетелем демократических перемен, но стал летописцем того, что он называет возвращением страха в российское общество.

Франке — журналист, писатель, в течение 15 лет занимался репортажами, документалистикой, политической аналитикой, посвященными ситуации в России, Украине, на Кавказе и Балканах для радиостанции Deutschlandfunk, телерадиокомпаний SWR, RBB, MDR и BBC.



