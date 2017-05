В Москве выступит Ли «Скрэтч» Перри

© RED

9 июня в московском клубе Red состоится концерт знаменитого ямайского музыканта Ли «Скрэтч» Перри.

Вместе с ним в клубе Red выступит британский музыкант и продюсер Mad Professor (Нил Фрейзер).

Музыкальная карьера Ли Перри началась в 1950-х, в конце 1960-х он играл регги и уже тогда начал использовать сэмплы в своих композициях. В 1973 году в столице Ямайки Кингстоне основал собственную студию Black Ark, где продолжил свои эксперименты со звуком, став одним из основоположников даб-музыки.

На Black Ark записывались Боб Марли и The Wailers, Джуниор Байлз, The Congos, Джуниор Марвин, Макс Ромео, Mighty Diamonds и The Heptones. После того, как в конце 1970-х студия сгорела, Ли Перри работал в Англии и США, сотрудничал с известными продюсерами и музыкантами.

Дискография Ли Перри насчитывает десятки альбомов и компиляций, в 2003 году музыкант получил премию «Грэмми» за альбом «Jamaican E.T.», в 2004 году журнал Rolling Stone включил его в свой список 100 величайших артистов всех времен.