Андрей Сарабьянов прочитает лекцию в саду «Эрмитаж»

© Еврейский музей и центр толерантности

20 мая в рамках московской общегородской акции «Ночь в музее» в саду «Эрмитаж» пройдет образовательный фестиваль «Открытые лекции», в котором примет участие историк искусства, один из авторов «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, он прочитает лекцию «Открытие авангарда, или Малевич по-новому».

Также среди участников фестиваля фотограф Игорь Мухин, художники Олег Кулик и Катя Бочавар, директор первого в России Музея дизайна Александра Санькова, куратор и культуролог Алексей Масляев, художественный критик Сергей Хачатуров, куратор фестиваля «Политех» Ольга Вади и другие.

Помимо лекций в «Эрмитаже» планируются литературные чтения и выступления музыкантов.

В специальной программе акции «Ночь в музее», посвященной небольшим музеям Москвы, спектакль-квест группы Rimini Protokoll и концерт композитора и пианиста Миши Мищенко (в Доме М.С. Щепкина), творческие встречи с режиссером Дмитрием Волкостреловым и художником Ксенией Перетрухиной (в музее А.Н. Скрябина), встречи с режиссером Виктором Рыжаковым (в Доме Высоцкого на Таганке) и с фотографом Михаилом Рыжовым (в музее В.А. Тропинина).







