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Минкульт собирается ограничить возврат театральных билетов

News_detailed_picture© ЦЭРС ИНЭС

Среди мер по борьбе с «билетной мафией», которые войдут в закон, разрабатываемый Министерством культуры, его глава Владимир Мединский назвал ограничение возможности сдать купленный ранее билет в театр.

Об этом министр культуры заявил, выступая на «парламентском часе» в Госдуме 17 мая.

«Министерством разработан законопроект на эту тему, он проходит согласовательные процедуры. Ограничиваются сайты перекупщиков. Нельзя будет продавать билет дороже, чем цена, указанная в номинале. Строго будет ограничен перечень причин, по которым можно будет сдать билет в кассу за 15 минут до спектакля», — цитирует Мединского «Российская газета».

По словам министра, также планируются меры против спекулянтов билетами в музеи и другие учреждения культуры, передает ТАСС.

В частности, Минкульт заказал разработку единой электронной системы, которая, сообшил Мединский, «статистически будет собирать информацию со всех подведомственных организаций и смотреть, какие там реальные продажи». Запуск системы должен состояться уже этим летом.

Как пояснил РБК председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков, закон «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс «говорят о том, что у нас потребитель может отказаться от услуги до момента ее завершения».

«Стоимость билетов должна быть возмещена в полном объеме. — подчеркнул он. — Даже если они сдаются за 5 минут до спектакля».

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