 
10:29 18 мая 2017Новости
10510
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Отменены концерты Swans в России

News_detailed_picture© SWANS :: Гибель Богов / 30 мая СПб / 01 июня МСК / «ВКонтакте»

Выступления американской группы Swans, которые должны были состояться в конце мая – начале июня в Петербурге и Москве, отменены в связи с невыполнением обязательств организаторами, агентством Arcto.Promo.

«С 15 мая 2017 года сторонними организаторами Питера и Москвы, были предприняты меры по спасению концертов в двух городах. Но все попытки спасти ситуацию не увенчались успехом», — говорится в сообщении на странице концертов в сосцети «Вконтакте».

На этой странице вскоре появится информация о возврате денег за билеты, купленные на концерты Swans 30 мая в клубе «Космонавт» (Петербург) и 1 июня в клубе Red (Москва).

По сведениям Sadwave, не состоятся и назначенные на конец мая в Москве и Петербурге выступления нью-йоркской группы Dälek.

«Как рассказал Sadwave человек из ближнего окружения главы букинг-агентства Arcto.Promo Алексея Клюева, который отвечал за привоз Dälek, он находится в депрессии и с начала апреля ни с кем, кроме близких и родственников, не общается», — пишет Sadwave.

Остаются под вопросом и другие концерты, которые в мае и июне проводит Arcto.Promo.

Комментарии

Сегодня на сайте

Ночной сеансСовременная музыка
Ночной сеанс 

Музыка для фильмов, полных тайн: новый проект Video Salon певицы Гали Чикис, переехавшей в Берлин, и калифорнийского электронщика Брайана Пайла

18 мая 20174600
Russia, гудбайСовременная музыка
Russia, гудбай 

В Киеве состоялся конкурс «Евровидение», неожиданный финал которого российский телезритель не увидел впервые за много лет. Как были нарушены евростандарты

15 мая 201757330
47 лет с AerosmithColta Specials
Тест: 47 лет с Aerosmith 

23 мая в СК «Олимпийский» с Москвой попрощаются Aerosmith. Вы ничего не упустили в истории классиков американского хард-рока?

15 мая 201752340