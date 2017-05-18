Отменены концерты Swans в России

© SWANS :: Гибель Богов / 30 мая СПб / 01 июня МСК / «ВКонтакте»

Выступления американской группы Swans, которые должны были состояться в конце мая – начале июня в Петербурге и Москве, отменены в связи с невыполнением обязательств организаторами, агентством Arcto.Promo.

«С 15 мая 2017 года сторонними организаторами Питера и Москвы, были предприняты меры по спасению концертов в двух городах. Но все попытки спасти ситуацию не увенчались успехом», — говорится в сообщении на странице концертов в сосцети «Вконтакте».

На этой странице вскоре появится информация о возврате денег за билеты, купленные на концерты Swans 30 мая в клубе «Космонавт» (Петербург) и 1 июня в клубе Red (Москва).

По сведениям Sadwave, не состоятся и назначенные на конец мая в Москве и Петербурге выступления нью-йоркской группы Dälek.

«Как рассказал Sadwave человек из ближнего окружения главы букинг-агентства Arcto.Promo Алексея Клюева, который отвечал за привоз Dälek, он находится в депрессии и с начала апреля ни с кем, кроме близких и родственников, не общается», — пишет Sadwave.

Остаются под вопросом и другие концерты, которые в мае и июне проводит Arcto.Promo.



