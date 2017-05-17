В ГЦСИ пройдет выставка Юрия Васильева «Russian Red Обыкновенный»

Юрий Васильев. Роща (фотография, видеоинсталляция). 2001 © Юрий Васильев / ГЦСИ

7 июня в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в Москве откроется выставка Юрия Васильева «Russian Red Обыкновенный». Проект Калининградского филиала ГЦСИ продолжит выставочную программу, посвященную лучшим художественным практикам в регионах.

Над своим мультижанровым проектом «Russian Red» калиниградский художник работает с 2001 года, исследуя красный цвет, его символику, связи с русской историей, ментальностью и культурой. «Russian Red» демонстрировался на выставках в России, Германии, Австрии, США, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Польше и Бельгии.

В ГЦСИ до 16 июля будут представлены фотографии, видео и инсталляции. Экспозиция построена на сквозном мотиве работ Юрия Васильева последних лет — переживаниях и страстях «маленького человека» — и организована по принципу тотальной инсталляции.

По замыслу куратора Евгения Уманского, посетитель, оказавшийся в выставочном пространстве, полностью погружается в «Красное» и остается в нем до тех пор, пока не покинет музей.

Специально к открытию выставки звуковая художница Юлия Глухова подготовит коллективную аудиоинсталляцию, в которую войдут избранные работы художников — участников проекта «Опыты аудиовизуального».

В параллельной программе выставки запланированы кураторские экскурсии, лекции и творческие встречи, первая сессия проекта «Опыты аудиовизуального» — «Пространство Красного», посвященная звуковой репрезентации красного цвета.



