РБК хотят объединить с газетами Metro и «Комсомольская правда»

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Сегодня, 17 мая, владелец группы ЕСН, акционер газет Metro и «Комсомольская правда» Григорий Березкин, заявил, что в случае покупки РБК станет частью единого медиахолдинга.

Это заявление прозвучало в кулуарах съезда бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, передает RNS.

«У нас есть идеи, как дальше это развивать. Здесь всюду разные аудитории, между ними много синергии, это будет, конечно, единый холдинг. Там мы будем максимально использовать всю синергию, которая в этом бизнесе, ее много. Есть идеи развития», — сказал Березкин.

О готовящейся сделке по продаже РБК владелецу группы ЕСН Григорию Березкину стало известно в начале апреля. Тогда «Ведомости» писали, что сделка может быть закрыта до 1 мая, по словам источника vc.ru, заместитель главы администрации президента Алексей Громов оказывал «очень мощное» давление на владельцев РБК, требуя продать медиахолдинг.

Вскоре последовал комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который сказал, что Кремль не имеет отношения к этой сделке и считает ее «личным делом частных собственников». «РБК — это частное СМИ, мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться в ее судьбу», — заявлял Песков.

18 апреля Березкин подтвердил факт переговоров о покупке РБК, добавив, что сделка может быть закрыта в ближайшие две недели, а неделю назад Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что рассматривает ходатайство о приобретении 65,43% акций РБК, не уточнив, от кого оно поступило.



