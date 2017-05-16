МАММ представит четыре фотовыставки

© Tom Wood / Augusta Edwards Fine Art

24 июня в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) в рамках Х Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2017» откроются выставки Элизабетты Каталано (Италия), Ника Брандта (Великобритания), Сары Мун (Франция) и Тома Вуда (Ирландия).

На выставке Элизабетты Каталано (1941–2015) «Бесценные свидетельства» (продлится до 25 июня) будут представлены более 120 работ, созданных в период с 1964 по 2004 годы — фотографии со съемок фильмов и репетиций театральных постановок, портреты звезд мирового кинематографа, великих режиссеров, литераторов и художников.

В экспозицию «Унаследовать пыль» (до 3 сентября) вошло 19 фотографий проекта, который Ник Брандт задумал в 2014 году. Это портреты животных, напечатанные в большом формате и наклеенные на щиты, которые были установлены в тех местах, где эти животные раньше обитали, но теперь, в результате человеческой алчности и безразличия, исчезли. После этого Ник Брандт сфотографировал щиты, объединив в одном кадре урбанистические ландшафты и изображения животных.

Выставка «Смена состояний» (до 9 июля) представит новый проект Сары Мун 2010–2015 годов. Как отмечают организаторы, «это элегия об осени и увядании, требующая цвета, и отвергающая дистанцию».

Выставка Тома Вуда в МАММ называется «Британия 80-х» (до 18 июня).

«Вот уже сорок лет Том Вуд фотографирует жителей промышленных британских городов, и делает это с отменным чувством юмора и огромной симпатией к своим героям. На снимках Вуда: молодёжь и пенсионеры, семейные пары и влюбленные парочки, пассажиры автобусов и пешеходы, посетители дискотек, участники спортивных мероприятий и детских праздников, пустынные, залитые дождём улицы города, и многое другое».



