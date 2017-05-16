Вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору снят с повестки Заксобрания Петербурга

© Владимир Серебрянко / Flickr

Сегодня, 17 мая, на пленарном заседании Законодательного собрания Петербурга по предложению одного из депутатов из повестки дня был исключен вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора.

Как сообщает «Интерфакс», с предложением снять вопрос с повестки выступил депутат Борис Ивченко («Единая Россия»), которого поддержали 38 из 43 депутатов городского парламента.

«Любой депутат Заксобрания может предложить внести или снять с повестки дня какой-либо вопрос», — пояснили в пресс-службе Законодательного собрания.

На референдум предлагается вынести вопрос, о передаче РПЦ зданий Исаакиевского собора, Спаса на Крови и Петропавловского собора, относящихся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящихся в собственности Петербурга.

Первоначально Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума с тем же вопросом, но в конце марта избирком поддержал ходатайство о регистрации инициативной группы.

Вопрос о референдуме было решено включить в сегодняшнюю повестку на заседании комитета по законодательству в прошлую пятницу, причем юридическое управление Заксобрания Петербурга вынесло отрицательное заключение по вопросу референдума.

Противники передачи собора запланировали на полдень 17 мая акцию протеста у стен Заксобрания.

Решение властей Петербурга передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало в городе споры и конфликты, против него выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.



