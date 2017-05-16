Вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору снят с повестки Заксобрания Петербурга© Владимир Серебрянко / Flickr
Сегодня, 17 мая, на пленарном заседании Законодательного собрания Петербурга по предложению одного из депутатов из повестки дня был исключен вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора.
Как сообщает «Интерфакс», с предложением снять вопрос с повестки выступил депутат Борис Ивченко («Единая Россия»), которого поддержали 38 из 43 депутатов городского парламента.
«Любой депутат Заксобрания может предложить внести или снять с повестки дня какой-либо вопрос», — пояснили в пресс-службе Законодательного собрания.
На референдум предлагается вынести вопрос, о передаче РПЦ зданий Исаакиевского собора, Спаса на Крови и Петропавловского собора, относящихся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящихся в собственности Петербурга.
Первоначально Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума с тем же вопросом, но в конце марта избирком поддержал ходатайство о регистрации инициативной группы.
Вопрос о референдуме было решено включить в сегодняшнюю повестку на заседании комитета по законодательству в прошлую пятницу, причем юридическое управление Заксобрания Петербурга вынесло отрицательное заключение по вопросу референдума.
Противники передачи собора запланировали на полдень 17 мая акцию протеста у стен Заксобрания.
Решение властей Петербурга передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало в городе споры и конфликты, против него выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
новости
14:31РБК хотят объединить с газетами Metro и «Комсомольская правда»
13:27МАММ представит четыре фотовыставки
11:41Вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору снят с повестки Заксобрания Петербурга
11:04В рунете появился сайт для родителей ЛГБТ-подростков
10:28Открывается Каннский фестиваль
Вчера
19:24Ирина Костерина стала лауреатом премии «ЛибМиссия»
18:55Air выступят на фестивале MSND
16:53В ММОМА пройдет выставка «Антонио Гауди. Барселона»
16:29Telegram отказывается сотрудничать с властямиВсе новости