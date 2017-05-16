Открывается Каннский фестиваль© Festival de Cannes / Twitter
Сегодня, 17 мая, начинает работу 70-й Международный Каннский кинофестиваль. На открытии будет показан фильм Арно Деплешена «Призраки Исмаила» (Les fantômes d'Ismaël).
В основной конкурсной программе фестиваля 18 фильмов, в том числе «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
«Звягинцев — это подлинно большой кинематографист, появившийся в последние годы и громко заявивший о себе лентой "Левиафан". И я надеюсь, что его новая картина наглядно продемонстрирует всем в Каннах подлинные достижения современного кинематографа», — цитирует ТАСС директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо.
Три года назад «Левиафан» получил в Каннах приз за лучший сценарий.
В программе «Особый взгляд» будет представлен фильм «Теснота» Кантемира Балагова, в производстве которого участвовали «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)» и киностудия «Ленфильм» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и благотворительного Общественного фонда Владимира Смирнова.
Юбилейный Каннский фестиваль завершится 28 мая. Обладателей его главных призов определит жюри под председательством Педро Альмодовара.
Вне конкурса в Каннах будут показаны «Пейзажи, деревни» (Visages, Villages) Аньес Варда, «Основано на реальных событиях» (D'après une histoire vraie) Романа Полански, «Как разговаривать с девушками на вечеринках» (How to Talk to Girls at Parties) Джона Кэмерона Митчелла, «Клинок бессмертного» (Blade of the Immortal) Такаси Миике и первые две серии нового сезона сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» (Twin Peaks).
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