Air выступят на фестивале MSND

© Midsummer Night's Dream / Facebook

15 июля на международном фестивале Midsummer Night's Dream (MSND) в подмосковной усадьбе Лермонтовых-Столыпиных состоится выступление французского электронного дуэта Air.

Согласно информации на сайте фестиваля, его хедлайнерами также будут Ten Walls (Литва), Tosca (Австрия), Bedouin (США) и Viken Arman (Франция).

Фестиваль MSND проводится в десятый раз. Тема этого сезона — «Райский сад», регистрация участников открыта по адресу midsummernightsdream.ru/keys/.

«Во многих культурах "запертый сад" является метафорой невесты, и мы стараемся сохранить в своем закрытом сообществе ощущение частного праздника. — сообщают организаторы фестиваля. — Преодолеть хаос и вернуться к первозданной невинности нам помогает магия шекспировской ночи. В "Сне в летнюю ночь" поэт описал, как сказочный мир претворяется в жизнь, любые чудеса возможны. В этот раз мы предлагаем вам подумать о первородных существах, населявших землю, о старинных обрядах и первозданных силах, о радости цветения и изобилия. Только такие образы смогут открыть для вас запечатанные двери Райского сада».







