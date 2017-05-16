Air выступят на фестивале MSND© Midsummer Night's Dream / Facebook
15 июля на международном фестивале Midsummer Night's Dream (MSND) в подмосковной усадьбе Лермонтовых-Столыпиных состоится выступление французского электронного дуэта Air.
Согласно информации на сайте фестиваля, его хедлайнерами также будут Ten Walls (Литва), Tosca (Австрия), Bedouin (США) и Viken Arman (Франция).
Фестиваль MSND проводится в десятый раз. Тема этого сезона — «Райский сад», регистрация участников открыта по адресу midsummernightsdream.ru/keys/.
«Во многих культурах "запертый сад" является метафорой невесты, и мы стараемся сохранить в своем закрытом сообществе ощущение частного праздника. — сообщают организаторы фестиваля. — Преодолеть хаос и вернуться к первозданной невинности нам помогает магия шекспировской ночи. В "Сне в летнюю ночь" поэт описал, как сказочный мир претворяется в жизнь, любые чудеса возможны. В этот раз мы предлагаем вам подумать о первородных существах, населявших землю, о старинных обрядах и первозданных силах, о радости цветения и изобилия. Только такие образы смогут открыть для вас запечатанные двери Райского сада».
новости
Вчера
19:24Ирина Костерина стала лауреатом премии «ЛибМиссия»
18:55Air выступят на фестивале MSND
16:53В ММОМА пройдет выставка «Антонио Гауди. Барселона»
16:29Telegram отказывается сотрудничать с властями
16:05В Россию едут The Wytches
15:01Названы получатели грантов Центра экспериментальной музеологии
14:27Фильмы Эйзенштейна покажут в Петербурге, Москве и Екатеринбурге
13:16Премия «Профессия – журналист» открывает сезон
12:21Украина заблокирует российские соцсетиВсе новости