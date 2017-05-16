В ММОМА пройдет выставка «Антонио Гауди. Барселона»

© AUREA Cultura I Art / ММОМА

С 24 мая по 10 сентября Московский музей современного искусства (ММОМА) совместно с фондом культуры AUREA Cultura I Art представят выставку «Антонио Гауди. Барселона».

Как сообщает сайт музея, на выставке будет показано более 150 чертежей, планов, предметов мебели, декоративных элементов и макетов зданий.

Куратор Чаро Санхуан разделила экспозицию на пять разделов, один из которых является вступлением, а остальные четыре рассказывают о городских объектах, ставших символами Барселоны, таких как школа Святой Терезы, дворец и парк Гуэля, Дом Висенс, Дом Бальо.

Среди экспонатов уникальные фотографии начала XX века Адольфа Маса из Исторического архива Коллегии архитекторов Каталонии в Барселоне, которые впервые демонстрировались в 1910 году на выставке Гауди в парижском Гран-Пале, а также короткометражный фильм из Испанского архива кино об открытии выставки «Дали и Гауди » в парке Гуэль.

Кроме того, на выставке в ММОМА будет показан посвященный творчеству Гауди проект «Forja» современного каталонского художника Фредерика Амата.







