В ММОМА пройдет выставка «Антонио Гауди. Барселона»© AUREA Cultura I Art / ММОМА
С 24 мая по 10 сентября Московский музей современного искусства (ММОМА) совместно с фондом культуры AUREA Cultura I Art представят выставку «Антонио Гауди. Барселона».
Как сообщает сайт музея, на выставке будет показано более 150 чертежей, планов, предметов мебели, декоративных элементов и макетов зданий.
Куратор Чаро Санхуан разделила экспозицию на пять разделов, один из которых является вступлением, а остальные четыре рассказывают о городских объектах, ставших символами Барселоны, таких как школа Святой Терезы, дворец и парк Гуэля, Дом Висенс, Дом Бальо.
Среди экспонатов уникальные фотографии начала XX века Адольфа Маса из Исторического архива Коллегии архитекторов Каталонии в Барселоне, которые впервые демонстрировались в 1910 году на выставке Гауди в парижском Гран-Пале, а также короткометражный фильм из Испанского архива кино об открытии выставки «Дали и Гауди » в парке Гуэль.
Кроме того, на выставке в ММОМА будет показан посвященный творчеству Гауди проект «Forja» современного каталонского художника Фредерика Амата.
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