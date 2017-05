В Россию едут The Wytches

© The Wytches

19 и 20 мая в Москве и Петербурге выступит британская рок-группа The Wytches.

Московский концерт пройдет в клубе «Шаги», петербургский — в клубе «Гештальт».

Квартет The Wytches был образован в Питерборо в 2011 году, позже группа перебралась в Брайтон и в 2012 году записала мини-альбом «Beehive Queen», одноименный сингл с которого летом 2013 года был издан лейблом Hate Hate Hate Records. В США первый сингл The Wytches, «Crying Clown», вышел на Fat Possum Records осенью того же года.

В 2014 году группа выпустила дебютный студийный альбом, «Annabel Dream Reader», попавший в топ-50 британского чарта.

Релиз второго студийного альбома, «All Your Happy Life», состоялся осенью 2016 года.

«На второй пластинке "All Your Happy Life" The Wytches пошли по пути нарастания напряжения, надстроив над своим гаражным фундаментом дополнительные уровни из нойз-рока и жужжащей, тревожной психоделии», — пишут организаторы гастролей.