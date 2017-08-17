Названы получатели грантов Центра экспериментальной музеологии

Названы получатели грантов Центра экспериментальной музеологииГерой исследования «Проблемного коллектива», архитектор и художник Александр Ахола-Вало (1900-1997)© Suomalais-ugrilaiset kirjastot
Центр экспериментальной музеологии (ЦЭМ) объявил победителей грантовой программы для исследователей 2018 года.
Международный грантовый конкурс (темы исследований: инновации советской авангардной музеологии, история экспериментального дизайна выставок и размышления русских космистов о возможном вкладе музеев и искусства в развитие человечества) был объявлен в начале года.
Как сообщает сайт ЦЭМ, из ста заявок, поступивших из разных стран мира, отобрано четырнадцать:
- Андрей Ефиц (Россия), «Что хотел сказать художник? К истории музейного этикетажа»
- Евгений Козлов (Россия), «Агитационные поезда и пароходы в Советской России (1918–1922): музейные практики и технические медиа»
- Панос Компациарис (Греция–Россия), «Инопланетный музей: инаковость и конструирование другого в космической экспансии»
- Михаил Куртов (Россия), «Музей как (тео)географическая проблема»
- Анна Мария Гомес Лопес (Колумбия, США), «Тафономия: исследование Палеонтологического института в Москве и деятельности И.А. Ефремова»,
- Дэвид Моррис (Великобритания), «Подпольная музеология, 1975–1984»
- Эстер Озе (Венгрия), «Модернизм, расовая гигиена и "выставочный комплекс"»
- «Проблемный коллектив» (Литва–Белоруссия), «"Павильон истории страданий человечества" художника Александра Ахола-Вала»
- Алексей Радинский (Украина), «Проекты советского математика и кибернетика В.М. Глушкова»
- Мария Силина (Россия–Канада), «Философия искусства, марксизм и экспериментальная эстетика в советских музеях 1920–1930-х годов»
- Николай Смирнов (Россия), «Музейные эксперименты пионеров краведения и эволюция краеведческого музея»
- Михаил Толмачев (Россия–Германия), «Музей Соловецкого общества краеведения 1925–1937 годов»
- Ангелики Харисту (Греция), «Космизм и русский авангард на примере коллекции Георгия Костаки»
- Андрей Шенталь (Россия), «Музей как пространство потенциальной угрозы»
Материалы этих авторов в 2018 году будут опубликованы в профильных изданиях ЦЭМ.
Программа грантов осуществлена при поддержке V-A-C Foundation
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