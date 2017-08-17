Названы получатели грантов Центра экспериментальной музеологии

Герой исследования «Проблемного коллектива», архитектор и художник Александр Ахола-Вало (1900-1997) © Suomalais-ugrilaiset kirjastot

Центр экспериментальной музеологии (ЦЭМ) объявил победителей грантовой программы для исследователей 2018 года.

Международный грантовый конкурс (темы исследований: инновации советской авангардной музеологии, история экспериментального дизайна выставок и размышления русских космистов о возможном вкладе музеев и искусства в развитие человечества) был объявлен в начале года.

Как сообщает сайт ЦЭМ, из ста заявок, поступивших из разных стран мира, отобрано четырнадцать:

Андрей Ефиц (Россия), «Что хотел сказать художник? К истории музейного этикетажа»

Евгений Козлов (Россия), «Агитационные поезда и пароходы в Советской России (1918–1922): музейные практики и технические медиа»

Панос Компациарис (Греция–Россия), «Инопланетный музей: инаковость и конструирование другого в космической экспансии»

Михаил Куртов (Россия), «Музей как (тео)географическая проблема»

Анна Мария Гомес Лопес (Колумбия, США), «Тафономия: исследование Палеонтологического института в Москве и деятельности И.А. Ефремова»,

Дэвид Моррис (Великобритания), «Подпольная музеология, 1975–1984»

Эстер Озе (Венгрия), «Модернизм, расовая гигиена и "выставочный комплекс"»

«Проблемный коллектив» (Литва–Белоруссия), «"Павильон истории страданий человечества" художника Александра Ахола-Вала»

Алексей Радинский (Украина), «Проекты советского математика и кибернетика В.М. Глушкова»

Мария Силина (Россия–Канада), «Философия искусства, марксизм и экспериментальная эстетика в советских музеях 1920–1930-х годов»

Николай Смирнов (Россия), «Музейные эксперименты пионеров краведения и эволюция краеведческого музея»

Михаил Толмачев (Россия–Германия), «Музей Соловецкого общества краеведения 1925–1937 годов»

Ангелики Харисту (Греция), «Космизм и русский авангард на примере коллекции Георгия Костаки»

Андрей Шенталь (Россия), «Музей как пространство потенциальной угрозы»

Материалы этих авторов в 2018 году будут опубликованы в профильных изданиях ЦЭМ.

Программа грантов осуществлена при поддержке V-A-C Foundation



