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Названы получатели грантов Центра экспериментальной музеологии

News_detailed_pictureГерой исследования «Проблемного коллектива», архитектор и художник Александр Ахола-Вало (1900-1997)© Suomalais-ugrilaiset kirjastot

Центр экспериментальной музеологии (ЦЭМ) объявил победителей грантовой программы для исследователей 2018 года.

Международный грантовый конкурс (темы исследований: инновации советской авангардной музеологии, история экспериментального дизайна выставок и размышления русских космистов о возможном вкладе музеев и искусства в развитие человечества) был объявлен в начале года.

Как сообщает сайт ЦЭМ, из ста заявок, поступивших из разных стран мира, отобрано четырнадцать:

  • Андрей Ефиц (Россия), «Что хотел сказать художник? К истории музейного этикетажа»
  • Евгений Козлов (Россия), «Агитационные поезда и пароходы в Советской России (1918–1922): музейные практики и технические медиа»
  • Панос Компациарис (Греция–Россия), «Инопланетный музей: инаковость и конструирование другого в космической экспансии»
  • Михаил Куртов (Россия), «Музей как (тео)географическая проблема»
  • Анна Мария Гомес Лопес (Колумбия, США), «Тафономия: исследование Палеонтологического института в Москве и деятельности И.А. Ефремова»,
  • Дэвид Моррис (Великобритания), «Подпольная музеология, 1975–1984»
  • Эстер Озе (Венгрия), «Модернизм, расовая гигиена и "выставочный комплекс"»
  • «Проблемный коллектив» (Литва–Белоруссия), «"Павильон истории страданий человечества" художника Александра Ахола-Вала»
  • Алексей Радинский (Украина), «Проекты советского математика и кибернетика В.М. Глушкова»
  • Мария Силина (Россия–Канада), «Философия искусства, марксизм и экспериментальная эстетика в советских музеях 1920–1930-х годов»
  • Николай Смирнов (Россия), «Музейные эксперименты пионеров краведения и эволюция краеведческого музея»
  • Михаил Толмачев (Россия–Германия), «Музей Соловецкого общества краеведения 1925–1937 годов»
  • Ангелики Харисту (Греция), «Космизм и русский авангард на примере коллекции Георгия Костаки»
  • Андрей Шенталь (Россия), «Музей как пространство потенциальной угрозы»

Материалы этих авторов в 2018 году будут опубликованы в профильных изданиях ЦЭМ.

Программа грантов осуществлена при поддержке V-A-C Foundation

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