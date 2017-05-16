 
14:27 16 мая 2017Новости
3740
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Фильмы Эйзенштейна покажут в Петербурге, Москве и Екатеринбурге

News_detailed_picture© «Иноекино»

2 и 3 июня компания «Иноекино» проводит в Петербурге, Москве и Екатеринбурге показы на большом экране фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный», отреставрированных специалистами киноконцерна «Мосфильм».

  • «Александр Невский» (1938)
    Продолжительность: 108 минут
    Режиссер: Сергей Эйзенштейн
    В ролях: Николай Черкасов, Андрей Абрикосов, Дмитрий Орлов, Николай Охлопков
    Оператор: Эдуард Тиссэ
    Композитор: Сергей Прокофьев

  • «Иван Грозный» (две серии, 1945, 1958)
    Продолжительность: 186 минут (без перерыва)
    Режиссер: Сергей Эйзенштейн
    В главных ролях: Николай Черкасов, Людмила Целиковская, Михаил Жаров, Амвросий Бучма, Михаил Кузнецов
    Операторы: Эдуард Тиссэ, Андрей Москвин
    Композитор: Сергей Прокофьев

«Снятые с разницей менее 10 лет фильмы демонстрируют трансформацию взглядов Эйзенштейна на отношения власти и народа, художника и истории и развитие его творческого метода, включающего в себя применение революционных для советского кино техник монтажа и кадрирования», — сообщают организаторы показов.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

Екатеринбург, кинотеатр «Колизей»

Комментарии

Сегодня на сайте

Russia, гудбайСовременная музыка
Russia, гудбай 

В Киеве состоялся конкурс «Евровидение», неожиданный финал которого российский телезритель не увидел впервые за много лет. Как были нарушены евростандарты

15 мая 201746430
47 лет с AerosmithColta Specials
Тест: 47 лет с Aerosmith 

23 мая в СК «Олимпийский» с Москвой попрощаются Aerosmith. Вы ничего не упустили в истории классиков американского хард-рока?

15 мая 201731350