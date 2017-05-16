Фильмы Эйзенштейна покажут в Петербурге, Москве и Екатеринбурге

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2 и 3 июня компания «Иноекино» проводит в Петербурге, Москве и Екатеринбурге показы на большом экране фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный», отреставрированных специалистами киноконцерна «Мосфильм».

«Александр Невский» (1938)

Продолжительность: 108 минут

Режиссер: Сергей Эйзенштейн

В ролях: Николай Черкасов, Андрей Абрикосов, Дмитрий Орлов, Николай Охлопков

Оператор: Эдуард Тиссэ

Композитор: Сергей Прокофьев

«Иван Грозный» (две серии, 1945, 1958)

Продолжительность: 186 минут (без перерыва)

Режиссер: Сергей Эйзенштейн

В главных ролях: Николай Черкасов, Людмила Целиковская, Михаил Жаров, Амвросий Бучма, Михаил Кузнецов

Операторы: Эдуард Тиссэ, Андрей Москвин

Композитор: Сергей Прокофьев

«Снятые с разницей менее 10 лет фильмы демонстрируют трансформацию взглядов Эйзенштейна на отношения власти и народа, художника и истории и развитие его творческого метода, включающего в себя применение революционных для советского кино техник монтажа и кадрирования», — сообщают организаторы показов.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

Екатеринбург, кинотеатр «Колизей»