Фильмы Эйзенштейна покажут в Петербурге, Москве и Екатеринбурге© «Иноекино»
2 и 3 июня компания «Иноекино» проводит в Петербурге, Москве и Екатеринбурге показы на большом экране фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный», отреставрированных специалистами киноконцерна «Мосфильм».
«Александр Невский» (1938)
Продолжительность: 108 минут
Режиссер: Сергей Эйзенштейн
В ролях: Николай Черкасов, Андрей Абрикосов, Дмитрий Орлов, Николай Охлопков
Оператор: Эдуард Тиссэ
Композитор: Сергей Прокофьев
«Иван Грозный» (две серии, 1945, 1958)
Продолжительность: 186 минут (без перерыва)
Режиссер: Сергей Эйзенштейн
В главных ролях: Николай Черкасов, Людмила Целиковская, Михаил Жаров, Амвросий Бучма, Михаил Кузнецов
Операторы: Эдуард Тиссэ, Андрей Москвин
Композитор: Сергей Прокофьев
«Снятые с разницей менее 10 лет фильмы демонстрируют трансформацию взглядов Эйзенштейна на отношения власти и народа, художника и истории и развитие его творческого метода, включающего в себя применение революционных для советского кино техник монтажа и кадрирования», — сообщают организаторы показов.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 2 июня в 19:20 — «Александр Невский»
- 3 июня в 18:00 — «Иван Грозный»
Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»
- 2 июня в 19:30 — «Александр Невский»
- 3 июня в 19:00 — «Иван Грозный»
Екатеринбург, кинотеатр «Колизей»
- 2 июня в 19:00 — «Александр Невский»
- 3 июня в 17:00 — «Иван Грозный»
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