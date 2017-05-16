Премия «Профессия – журналист» открывает сезон

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Экспертный совет премии «Профессия – журналист», учрежденной в 2016 году движением «Открытая Россия», начинает рассмотрение заявок на конкурс 2017 года.

Ежегодная премия «Профессия — журналист» присуждается за публикации о России в российских и зарубежных СМИ в семи номинациях: «Расследование», «Репортаж», «Интервью + портрет» , «Публицистика», «Региональная тема», «Фотоистория», «Специальный приз».

Как сообщает сайт «Открытой России», на конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 января по 31 октября 2017 года.

По итогам их рассмотрения экспертный совет премии — медиа-аналитик Василий Гатов, обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская и журналист агентства новостей ТВ2 Юлия Мучник — сформирует список номинантов.

Лауретов выберет жюри премии: журналист Мария Слоним (председатель), главный редактор телеканала «Дождь» Роман Баданин, главный редактор сайта «Медиазона» Сергей Смирнов, редактор журнала The Economist Аркадий Островский, публицисты и журналисты Юрий Сапрыкин, Максим Трудолюбов, Сергей Пархоменко, Андрей Лошак, Кирилл Рогов, Мария Эйсмонт.

Также в этом году в жюри вошли режиссер Вера Кричевская, редактор отдела культуры журнала «Огонек», лауреат премии «Профессия — журналист» 2016 года Андрей Архангельский и Кэрол Уильямс, пятикратный лауреат премии Overseas Press Club, финалист Пулитцеровской премии, в прошлом — глава московского бюро The Los Angeles Times.

Координатор премии — журналист Наталия Геворкян.

Церемония награждения лауреатов премии «Профессия — журналист» состоится в декабре 2017 года в Таллине.

Ежегодная премия «Профессия — журналист» была учреждена «Открытой Россией» осенью 2016 года. Первыми лауреатами премии стали 11 журналистов, в том числе авторы COLTA.RU Андрей Архангельский и Дмитрий Ребров.



