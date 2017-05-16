Украина заблокирует российские соцсети

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях против российских физических и юридических лиц, который, в частности, предполагает ограничение доступа на территории Украины к соцсетям «Вконтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компаний «Яндекс» и Mail.ru.

Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) распространяются и на российские телекомпании, такие как РЕН ТВ, «НТВ Плюс», РБК, ТНТ и «Звезда», передает «Интерфакс».

Всего в санкционном списке 1228 физических и 468 юридических лиц.

Своим указом Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Ранее Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины», реальными и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету Украины.











