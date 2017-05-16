Музеи Московского Кремля впервые примут участие в «Ночи музеев»Скульптура «Лев» с Красного крыльца Грановитой палаты© Музеи Московского Кремля
20 мая во всероссийской акции «Ночь музеев» впервые в своей истории будут участвовать Музеи Московского Кремля.
Cпециальная программа, подготовленная к акции, пройдет в лекционном зале музея вне стен Кремля (Манежная, 7).
В 18:00 начнется лекция «Музейные истории: что скрывают витрины», посвященная работе реставраторов, кураторов выставок, хранителей фондов. Слушатели услышат об истории изготовления Мальтийской короны в конце XVIII века, документы о которой были найдены лишь несколько лет назад, о загадках кремлевских кладов, о «дарах вождям» и многое другое.
В 19:30 вечер продолжит лекционная программа «Сент-Шапель: история создания и реставрации». Завершит программу показ документальных фильмов о реставрации витражей и резной декорации Сент-Шапель.
Посещение бесплатное по предварительной регистрации.
Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится в ночь с 20 на 21 мая. В ней примут участие более 2000 музеев из 80 регионов России.
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