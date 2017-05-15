Александр Тимофеевский представит в Петербурге книгу «Весна средневековья»

© Издательство «Сеанс»

16 мая в 19:00 в отеле «Индиго» в Петербурге критик и эссеист Александр Тимофеевский, консультант и колумнист газеты «Коммерсантъ» в 1992–1997 годах, представит свою книгу «Весна средневековья».

Встречу будет вести издатель книги, главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус.

«Весна средневековья» — первый том статей Александра Тимофеевского о культуре, времени и тех явлениях, которые определили нашу жизнь в прошедшие годы. «Широта тем и филигранность формулировок делают книгу неоценимым в своей точности инструментом для измерения общественных метаморфоз в постсоветской России», — сообщает о книге издательство «Сеанс».

Более подрбоную информацию можно получить на сайте отеля «Индиго».

Вечер с Александром Тимофеевским станет первой в серии встреч с интеллектуалами Москвы и Петербурга, организованной журналом «Сеанс» и Клубом идей и знаний Anima Libera в отеле «Индиго».

Следующим событием цикла станет встреча с искусствоведом Иваном Чечотом. В июне он представит в «Индиго» свою книгу «От Бекмана до Брекера», посвященную различным сюжетам истории немецкого и западноевропейского искусства, а также локальным событиям современной художественной жизни.



