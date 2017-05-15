В НИУ ВШЭ состоится дискуссия «Что такое просветительство?»

16 мая в главном корпусе НИУ ВШЭ в Москве премия Дмитрия Зимина «Просветитель» в рамках проекта «Важнее, чем политика» проводит дискуссию «Что такое просветительство?».

Ее участники — ученые и общественные деятели — обсудят роль просветительской деятельности в современной социокультурной и научной среде.

«Сегодня мы наблюдаем мировоззренческий слом, когда кризис университетского образования столкнулся с кризисом самой идеи энциклопедического знания. Мы видим, что если еще в середине ХХ века просвещение было ориентировано на талантливых школьников и студентов, то сегодня от идеи образования длиною в жизнь мы переходим к идее просвещения длиною в жизнь, иначе человек оказывается с неким несовременным набором знаний в голове, несовместимых с реальностью. — говорит модератор дискуссии, литературный критик Александр Гаврилов. — Десятый, юбилейный год премии "Просветитель" мы решили посвятить поиску ответов на вопросы о просветительстве как о бесконечном процессе познания, определению его целей, задач и критериев».

В дискуссии примут участие:

Алексей Семихатов — председатель жюри премии «Просветитель», доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН;

— председатель жюри премии «Просветитель», доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН; Екатерина Померанцева — член жюри премии «Просветитель», кандидат биологических наук, заведующая лабораторией ДНК-диагностики Центра генетики и репродуктивной медицины «ГЕНЕТИКО»;

— член жюри премии «Просветитель», кандидат биологических наук, заведующая лабораторией ДНК-диагностики Центра генетики и репродуктивной медицины «ГЕНЕТИКО»; Алексей Сивухин — создатель и руководитель культурно-просветительского центра «Архэ»;

— создатель и руководитель культурно-просветительского центра «Архэ»; Ивар Максутов — основатель и главный редактор проекта «Постнаука».

Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым, основателем и почетным президентом компании «Вымпелком» и фонда некоммерческих программ «Династия», с целью привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.



