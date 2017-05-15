КС решит, является ли проведение соцопросов политической деятельностью

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«Левада-центр» обжаловал в Конституционном суде (КС) поправки к закону об иностранных агентах, приравнивающие проведение социологических исследований к политической деятельности.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора «Левада-центра» Льва Гудкова. Он уточнил, что речь идет о поправках, которые были внесены в закон в июне 2016 года.

«Левада-центр» был включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в начале сентября 2016 года по итогам внеплановой документарной проверки, проведенной ранее московским управлением Министерства юстиции.

«Получается, что та наша деятельность, которая по более ранней редакции закона после проверки не была признана прокуратурой и Минюстом политической, после поправок в закон задним числом признается политической деятельностью», — пояснил Гудков.

Благодаря этим поправкам, считает он, закон получил «явно неправовой характер».

«Дело не только в статусе иностранного агента "Левада-центра", но и в общих проблемах. Закон носит произвольный характер, блокирует деятельность целого ряда гражданских организаций, это нарушает наши гражданские права», — сказал директор «Левада-цетра».







