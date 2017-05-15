В Москве пройдет выставка советского сюрреализма

Борис Смирнов. Фотография из серии «Кукла». 1934-35 © Коллекция Галеев-Галереи

26 мая в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка-исследование «Сюрреализм в стране большевиков».

Выставка (кураторы — Александра Селиванова и Надежда Плунгян) посвящена 90-летию ОБЭРИУ (Объединения Реального Искусства), возникшего в Ленинграде в 1927 году.

«В юбилейный для объединения год выставка ставит вопрос о существовании в неофициальном советском искусстве, графическом дизайне и театре 1930-х — 1940-х годов языка, близкого европейскому сюрреализму», — сообщает сайт галереи.

В экспозиции будет представлена скульптура, живопись, графика, фотографии московских и ленинградских художников, близких кругу ОБЭРИУ, учеников и единомышленников Филонова и Малевича, художников группы ОСТ.

Помимо графики и живописи Павла Зальцмана, Александра Лабаса, Эдуарда Криммера, Алисы Порет, фотографий и проектов Бориса Смирнова и других художников, будет показан и контекст — книги, журналы, кино, существовавшие вне рамок соцреализма, в едином пространстве с текстами Даниила Хармса, Александра Введенского, Константина Вагинова.

Большая часть представленных произведений происходят из частных собраний и архивов семей художников и крайне редко экспонируется.

Выставка «Сюрреализм в стране большевиков» в галее «На Шаболовке» продлится до 23 июля.



